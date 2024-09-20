Россия снова ударила КАБами: в Харькове прогремели взрывы

В Харькове 20 сентября прогремел мощный взрыв. Вероятно, оккупанты могли нанести удар управляемой авиабомбой.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Впоследствии информацию о взрывах в Харькове подтвердила и местная власть, передает 24 Канал.

Важно В ОТГ "Харьков" рассказали, как остановить российский ракетный террор

Россияне в очередной раз обстреляли Харьков

О 16:43 Воздушные силы предупредили, что тактическая авиация врага осуществляет пуски управляемых авиабомб в Донецкой и Харьковской областях. Через минуту Воздушные силы призвали харьковчан немедленно пройти в укрытие.

Около 16:47 в Харькове слышали мощный взрыв. Через мгновение раздался второй взрыв.

Сначала о взрывах сообщили корреспонденты Суспильного, но через минуту председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан оставаться в безопасных местах.

В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны!

– говорится в его публикации.

Впоследствии Терехов добавил, что по состоянию на 17:00 известно о 2 ударах управляемыми авиабомбами по Харькову. Синегубов добавил, что на места попадания выехали все соответствующие службы.

По предварительным данным, попадания зафиксировали в Слободском и Основянском районах.

В Харькове есть пострадавшие

В результате ударов по Харькову есть пострадавшие. По состоянию на 17:14 известно о 2 раненых в Основянском районе.

К сожалению, количество пострадавших продолжает расти и по состоянию на 17:18 известно уже о 3 пострадавших.