В Харькове прозвучала серия взрывов: город под атакой "Шахедов"
Ночью 21 мая в Харькове прогремел мощный взрыв. Сразу за ним местные повторно слышали громкий звук.
Воздушная тревога в городе продолжается уже более 5 часов. Настоятельно советуем пройти в безопасное место и не игнорировать угрозу. В то же время стоит добавить, что ночью враг снова запустил по Украине "Шахеды". Информацию, что именно они стали причиной громких взрывов, подтвердила местная власть.
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Взрывы в Харькове
В 02:02 в Харькове прозвучала серия взрывов с небольшим интервалом.
За несколько минут до этого мониторинговые паблики написали о группе "Шахедов" из 4 – 6 единиц, движущейся в сторону Харькова. Там предупредили, что в городе может быть громко.
Впоследствии информацию об атаке дронов подтвердил и городской голова Харькова Игорь Терехов.
Был слышен взрыв в Харькове. Над городом "Шахеды", будьте осторожны,
– написал он.
Около 02:15 в городе снова слышали громкий взрыв.
Мэр Харькове Игорь Терехов написал, что в результате российской атаки "Шахедами" есть несколько пострадавших частных домов.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов дронами по Харькову помощь оказали трем пострадавшим. Все они имеют острую реакцию на стресс.Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Кроме этого, в 02:36 взрыв прогремел и в Одессе.
Российские атаки на Украину
- Ночью 20 мая враг также запускал по Украине дроны-камикадзе с южного направления. Воздушная тревога длилась около 7 часов. Беспилотники той ночью даже достигли Львовской области. Там по ним работали мобильные огневые группы.
- Впоследствии председатель Львовской ОВА Максим Клзицкий рассказал, что на территорию региона залетело 3 дрона. Их удалось уничтожить силами и средствами противовоздушной обороны. Жертв или пострадавших в результате атаки нет.
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что ночью 20 мая 2024 оккупанты атаковали Харьковщину баллистической ракетой "Искандер-М", а также применили 29 ударных БпЛА типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарск и Курск, что в России. Все дроны сбили.