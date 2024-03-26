В Харькове раздаются взрывы: Терехов говорит, что город под атакой "Шахедов"

После полуночи 26 марта стало известно, что российские военные запустили "Шахеды" по Украине. Вскоре поступило сообщение о взрывах в Харькове. Его подтвердил городской голова.

Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 00:05. Вскоре стало известно, что несколько дронов-камикадзе летят на Харьков.

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Город под атакой "Шахедов"

О взрывах в Харькове СМИ начали писать около 00:38. А уже в 00:42 городской голова Игорь Терехов отметил, что в городе слышен взрыв. По его словам, "есть информация, что город атакуют "Шахеды". Он призвал жителей быть осторожными.

В 00:49 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что российские захватчики наносят удары беспилотниками. Он обратился к жителям Харькова и области и попросил их находиться в укрытиях.

Местные жители Харькова пишут в сети, что взрыв был чрезвычайно сильным, что все содрогнулось. По состоянию на 00:53 городские власти не пишут о прилетах, поэтому можем предположить, что это была боевая работа по дронам-камикадзе.

Воздушные силы в 00:56 написали: "Харьков, атака "Шахедов" продолжается! Оставайтесь в укрытиях!"

По состоянию на 01:06 в Харькове прогремел уже третий взрыв.

Россияне нанесли массированный удар по Харькову 22 марта