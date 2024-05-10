В Харькове слышали взрывы, враг применил баллистическое вооружение, фиксируют пожары

Харьковскую область обстреляли из, скорее всего, С-300 или С-400. Баллистическая атака со стороны России произошла ночью 10 мая.

Городской голова Харькова Игорь Терехов написал о звуках взрывов, которые слышно в городе. Также дроны-камикадзе типа “Шахед” враг применил с южного направления, взрывы слышали в Николаевской области.

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Обстрел Харькова 10 мая: что известно

В 03:18 ночью 10 мая местные телеграм-каналы в Харьковской области сообщили о ракетах, которые российские оккупанты запустили на регион. Речь шла об обстреле из баллистического вооружения.

Городской голова областного центра Игорь Терехов при этом написал в телеграмме:

Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны!

В 03:35 поступило сообщение о повторном обстреле. Перед этим Воздушные силы информировали, что враг применяет на Харьковщине и КАБы.

По предварительным данным, в результате удара по Харькову поврежден частный дом. На эту минуту без пострадавших,

– написал в 03:39 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Терехов добавил, что Россия нанесла удар по району жилой застройки, есть информация о пожарах. Информацию о раненых или погибших устанавливают.

Как несколько позже проинформировали в ОВА, оккупанты нанесли удар и по Дергачам Харьковского района. Информация о пострадавших оттуда не поступала.

А уже в 4 утра стало известно об одном пострадавшем в Харькове.

В Харькове оккупанты попали в детей

8 мая захватчики ударили по Харькову. Тогда пострадали 7 человек, среди которых 4 – дети. Обстрел пришелся на время, когда дети играли в футбол на школьном стадионе.

15-летний парень попал в реанимацию, его состояние было стабильно тяжелое. Другие двое ребят, которым по 14, тоже в тяжелом стабильном состоянии. А 8-летняя девочка получила поверхностную травму и была в состоянии средней тяжести.

Перед тем ночью 8 мая враг нанес массированный комбинированный удар ракетами и БПЛА, всего 76 средствами воздушного нападения. Воздушным силам удалось уничтожить 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555, 4 ракеты "Калибр", 20 "Шахедов", но часть средств прорвались и нанесли ущерб украинской энергосистеме.