В Харькове слышат взрывы: будьте в безопасных местах
19 августа 2022 , 20:00Читати новину українською
Источник:"Суспильне"
В Харькове вечером 19 августа слышны звуки взрывов. Тревоги в регионе пока не объявляли.
Людей просят не покидать безопасные места. По возможности, следует оставаться в укрытиях или хотя бы соблюдать правила двух стен.
Важно В результате обстрела общежития в Харькове погибли 15 человек, еще 45 пострадали
Сообщения о взрывах появились в 19:57. Официальных комментариев от власти пока нет. Заметим, что в Харькове сейчас бушует гроза. Вероятно, это и привело к громким звукам.
Обстрелы Харькова: что известно
Харьков – прифронтовый город, поэтому находится под постоянным огнем россиян. Стреляют по мирной инфраструктуре.
- Например, утром 19 августа враг снова коварно обстрелял мирных жителей Харькова. Зафиксировали не менее 5 ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах. Погибла одна женщина, была охранником в учебном заведении.
- Перед этим российские террористы целенаправленно ударили ракетами по общежитиям в Слобожанском и Салтовском районах Харькова. Погибли более 20 человек.
- Из-за кровавых обстрелов Харькова 17 и 18 августа мэр города Игорь Терехов объявил 19 августа днем траура.