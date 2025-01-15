В Харькове слышна серия взрывов

Российские войска не прекращают террор украинских городов. Так, утром 15 января под прицелом врага оказался Харьков.

Там было слышно несколько взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрывы в Харькове

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Утром 15 января в Воздушных силах предупредили жителей Харьковщины об опасности. В частности, 0 6:01 там сообщили о ракете на юге Харьковской области, курс - северо-западный.

"Баллистика с Белгородщины на Харьковщину", – писали в ВС в 6:04. Через несколько минут писали, что крылатая ракета с севера Харьковщины движется на юг области. Уже через 2 минуты там проинформировали о ракетах в направлении Харькова.

В 6:10 в ПС писали, что баллистика на Харьковщине продолжает движение на юг.

Уже в 6:12 стало известно, что в Харькове громко. В частности, там прогремело несколько взрывов.

В Харькове слышно серию взрывов,

– сообщили журналисты.

Через несколько минут стало известно, что в городе был слышен еще один взрыв.