В Харькове слышны повторные взрывы

В Харькове днем 28 марта были слышны звуки взрывов. Вероятно, они раздавались за пределами города.

Об этом заявляют журналисты Суспильного. Взрывы прогремели во время воздушной тревоги.

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В Харькове слышали взрывы

В Харькове и области в 13:26 объявили воздушную тревогу из-за активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. В Воздушных силах предупредили, что существует угроза применения авиационных средств поражения. Также существовала ракетная опасность для Днепропетровской и Запорожской областей, однако в 14:58 для этих областей прозвучал отбой.

В 14:57 в Харькове услышали взрывы. Вероятно, они были за пределами города.

Пока официально Харьковская ОВА не комментировала, что стало причиной взрывов.

Около 15:30 в Харькове снова слышали взрывы. Вероятно, они также раздавались за пределами города.

Как сообщают журналисты Суспильного, за пределами Харькова около 15:50 раздался уже третий взрыв.

Враг атаковал Харьков ночью

В ночь на 28 марта оккупанты не оставляли террора Харьковщины. Так, под ударом оказался Киевский район города. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, подвергся разрушениям ресторан, а в соседнем доме – выбиты стекла.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Оккупанты также не прекращают атаковать Одесскую область