В Харькове слышны повторные взрывы
В Харькове днем 28 марта были слышны звуки взрывов. Вероятно, они раздавались за пределами города.
Об этом заявляют журналисты Суспильного. Взрывы прогремели во время воздушной тревоги.
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В Харькове слышали взрывы
В Харькове и области в 13:26 объявили воздушную тревогу из-за активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. В Воздушных силах предупредили, что существует угроза применения авиационных средств поражения. Также существовала ракетная опасность для Днепропетровской и Запорожской областей, однако в 14:58 для этих областей прозвучал отбой.
В 14:57 в Харькове услышали взрывы. Вероятно, они были за пределами города.
Пока официально Харьковская ОВА не комментировала, что стало причиной взрывов.
Около 15:30 в Харькове снова слышали взрывы. Вероятно, они также раздавались за пределами города.
Как сообщают журналисты Суспильного, за пределами Харькова около 15:50 раздался уже третий взрыв.
Враг атаковал Харьков ночью
В ночь на 28 марта оккупанты не оставляли террора Харьковщины. Так, под ударом оказался Киевский район города. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, подвергся разрушениям ресторан, а в соседнем доме – выбиты стекла.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Оккупанты также не прекращают атаковать Одесскую область
- Российские военные не оставляют атак на Одессу и область. Так, поздно вечером 27 марта оккупанты атаковали Одесскую область ракетами Х-22 и противорадиолокационной Х-31П. Как сообщили в Силах обороны Юга, вражеские цели потеряли боевую способность над акваторией Черного моря.
- После этого оккупанты запустили в направлении Одессы 2 дроны-камикадзе типа "Шахед". Враг планировал нанести удар по энергетическим объектам, однако силы ПВО сбили ударные беспилотники.
- Утром 28 марта враг в очередной раз пытался нанести точечный удар. Так, с тактической авиации российские военные запустили управляемую авиационную ракету. Силы ПВО сбили ее над акваторией Черного моря. О жертвах и пострадавших информация не поступала.