В Харькове слышны взрывы

Российская армия продолжает терроризировать Харьковскую область. Так, в городе вечером 11 мая прогремели взрывы.

О взрывах сообщил мэр города Игорь Терехов. Детали читайте в материале 24 Канала.

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Взрывы в Харькове

В Харьковской области начали раздаваться сигналы воздушной тревоги в 20:54.

Примерно через 10 минут в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке. Там отметили, что есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

А уже в 21:10 там сообщили об угрозе баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения с востока!,

– написали в Воздушных силах.

Тогда же в своем телеграм-канале Игорь Терехов, мэр Харькова, написал, что в Харькове был слышен взрыв.

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"Не покидайте укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102", – написали в полиции Харьковской области.

Также там отметили, что нельзя выкладывать фото и видео попаданий.

Прилет в пригороде,

– написал Игорь Терехов о 21:13.

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