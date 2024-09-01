В Харькове враг атаковал один из энергообъектов

Днем россияне обстреляли Харьков баллистическими ракетами. В городе было не менее 10 взрывов. Попадания произошли в трех районах.

Враг бил исключительно по мирным харьковчанам. Среди повреждений – отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Кроме гражданской инфраструктуры, противник нацелился и на энергетическую.

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Атакован энергообъект

В Минэнерго сообщили, что во время последнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов. В настоящее время ведется ликвидация последствий обстрелов. Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, что обстрел Харькова произошел около 13:00. Предварительно противник использовал для атаки "Искандеры-М". Снаряды попали по Харьковскому дворцу спорта, возле Гидропарка и у входа в торговый центр в Салтовском районе города.

Число раненых постоянно растет. По состоянию на 17:00 сообщают о более чем 40 пострадавших, среди которых есть дети и медики.