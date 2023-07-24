Ее искали почти сутки: в Харьковской области утонула 14-летняя девочка

В понедельник под вечер в Изюмском районе Харьковской области спасатели нашли тело несовершеннолетней девочки. Она утонула во время купания на реке Северский Донец.

Разыскать мёртвого ребенка удалось только на второй день после его гибели. Девочке было всего 14 лет.

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Жизнь забрало сильное течение

Как сообщили в полиции Харьковщины, трагедия произошла из-за того, что 14-летняя девушка не осилила сильное течение реки Северский Донец на Изюмщине, в результате чего утонула.

В тот день две девушки купались в реке. Они плыли от одного моста к другому. В это время несовершеннолетние начали кричать и звать на помощь. Ребята, ловившие рыбу, бросились их спасать, но успели вытащить только одну из девушек. Рыбаки сообщили, что вторая несовершеннолетняя ушла под воду,

– сообщили правоохранители.

Искали ребенка почти сутки

Как сообщили в главном управлении ГСЧС в Харьковской области, девочка исчезла во время купания в реке еще 23 июля. Согласно данным полиции Харьковщины, случилось это около 16:30 во время отдыха с мамой в неприспособленном для купания месте.

На поиски ребенка отправились спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части. Однако поскольку найти ее не удалось, то 24 июля к поискам присоединились водолазы коммунальной водолазной службы.

Именно они обнаружили тело погибшей, поэтому в 12:30 завершились поисковые работы. Нашли же ребенка в нескольких десятках метров ниже по течению реки Северский Донец.

Уважаемые родители, следите за досугом детей и не разрешайте им самостоятельно посещать водоемы. Берегите себя и малышей!

– призывали в полиции Харьковщины.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней. А также призывают обязательно соблюдать правила безопасности во время купания.

К сожалению, такая история – не одна