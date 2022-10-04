В Херсоне раздался ряд взрывов, сообщают о попадании по Антоновскому мосту
Во временно оккупированном Херсоне, вероятно, снова раздался "хлопок" у россиян. Предварительно известно о попадании по Антоновскому мосту.
Соответствующую информацию сообщили в телеграм-каналах. По данным росСМИ, прогремело не менее 5 взрывов.
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В Херсоне снова взрывы у оккупантов
Попадание по Антоновскому мосту,
– говорится в сообщении.
Также российские пропагандисты написали, якобы раздалось не менее 5 взрывов. Прокремлевские СМИ традиционно поспешили заметить, что сработала система противовоздушной обороны.
Кроме того, ориентировочно в 16:55 4 октября в телеграм-канале "Оперативный ВСУ" написали, что в Херсоне прозвучала серия взрывов в районе Антоновского моста. Они повторились в 17:20.
Дым от взрывов на Антоновском мосту
Недавно "хлопок" был в Таврийске
Стоит вспомнить, что у оккупантов на Херсонщине хлопок регулярный. Например, того же 4 октября наши военные завезли "хлопок" во временно оккупированный город Таврийск Каховского района Херсонской области на левом берегу Днепра.
Именно там базировалась техника россиян. Именно поэтому оккупанты пытаются перебросить военную технику и вооружение на правобережье Херсонщины.
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