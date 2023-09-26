В Херсоне раздавались взрывы: есть прилеты в разных районах города

Российские оккупанты снова атаковали Херсон. Жители областного центра слышали взрывы.

Во вторник, 26 сентября, в Херсоне раздались взрывы. Об этом написал в соцсетях глава Херсонской ГВА Роман Мрочко. Известно о 6 пострадавших.

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В Херсоне снова раздались мощные взрывы

После 18:00 Россия в третий раз обстреляла Херсон. Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко вечером сообщил о мощных взрывах в областном центре и призвал жителей позаботиться о своей безопасности.

Оставайтесь в безопасных местах! Не выходите на открытое пространство!

– написал он.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин тоже предупредил жителей об очередном проявлении российской агрессии. Он сообщил в своих соцсетях об управляемых авиационных бомбах, которые россияне запустили в направлении Херсон – Антоновка.

Что известно второй атаке России на Херсон

После 15:00 в областном центре раздавались взрывы. Как сообщил Мрочко, есть прилеты.

В Херсоне раздаются взрывы. Есть прилеты в разных районах города,

– заявил он.

Начальник Херсонской ГВА призвал местных жителей перейти в безопасные места и быть осторожными.

Позже Мрочко сказал, что в результате второй атаки пострадали 3 человека. Двоим мужчинам оказали медицинскую помощь на месте, а женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также российские оккупанты повредили дома, предприятие и автомобили.

Утром была ещё одна атака

Утром 26 сентября россияне тоже обстреливали Херсон. Под атакой захватчиков оказался Корабельный район областного центра.

Мрочко сообщил о 3 пострадавших. Двое из них получили медицинскую помощь на месте. 38-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Как позже стало известно, утром Россия ударила КАБ по жилому кварталу. В результате у домов вылетели окна, посыпался шифер, попадали стены.

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