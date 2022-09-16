В Херсоне слышали мощные взрывы: над судом, где сидело руководство оккупантов, поднялся дым

В Херсоне утром 16 сентября прогремели мощные взрывы. После этого в небе над городом поднялся густой дом.

Что случилось в оккупированном Херсоне

Пока неизвестно, что случилось. Российские оккупанты говорят о якобы "попадании" возле администрации, пишет 24 канал.

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Пропагандисты жалуются, что рядом с администрацией, которую захватили оккупанты, якобы попали "5 ракет". На видео с места происшествия видно, как позади здания поднимается дым.

Впоследствии корреспонденты Суспільного с места происшествия подтвердили, что за зданием облгосадминистрации видно дым в районе Апелляционного суда. Именно там, по словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, находилось руководство оккупантов. Среди них и бывший фсбшник сергей елисеев.

Смотрите видео с места взрыва в Херсоне:



Последствия взрыва в оккупированном Херсоне / Скриншот из видео

Среди оккупантов есть пострадавшие

Пропагандисты заявили, что в результате взрыва ранения получила так называемая "начальница департамента труда и социальной политики", а ее водитель – погиб.

Пострадавших среди мирного населения нет. Первый заместитель главы облсовета Юрий Соболевский отметил, что взрыв произошел в правом крыле здания.

Что известно о елисееве

В июле коллаборанты создали свое незаконное "правительство" в Херсонской области. Его "главой" они назначили бывшего сотрудника ФСБ сергея елисеева. До этого россиянин был заместителем главы правительства Калининградской области.

Еще две должности в так называемом "правительстве" получили бывшие российские чиновники.

Тогда спикер Одесской ОВА Сергей Братчук выразил надежду, что "украинские партизаны взорвут этих клоунов в ближайшее время".

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