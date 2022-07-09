В Херсоне слышны мощные взрывы: вероятно, детонируют российские склады боеприпасов, – СМИ

Утром 9 июля жители временно оккупированного Херсона услышали взрывы. Вероятно, детонируют вражеские склады боеприпасов.

Местный журналист Константин Рыженко написал, что около 8 утра были "прилеты" по Чернобаевке. Сейчас там виден черный дым. Впоследствии взрывы повторились, но уже в совершенно другом месте.

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Могло "прилететь" во вражеские склады

Сперва "прилетело" около 8 утра. Тогда, очевидно, подорвались склады оккупантов. Они довольно долго детонируют – местные жители слышат много взрывов в районе одного и того же места. Официальной информации о случившемся пока нет. По предварительной информации, "прилетело" в Чернобаевку.

Дым над Чернобаевкой / Фото Константин Рыженко

Но около 9 утра "прилеты" повторились. Есть еще одно попадание, однако уже в другое место. Местные жители Херсона не могут понять, куда именно "прилетело", однако взрывы раздаются сильные.

Не помню такой детонации БК, вот сколько была Чернобаевка, а такую детонацию вижу и слышу впервые,

– написал Константин Рыженко.

Оккупанты всполошились

Российские захватчики в панике. На фоне взрывов в небе видны массовые запуски ракет – вероятно, работает ПВО. В небе начала летать авиация.

Небо над Херсоном 9 июля / Скриншот с видео

Также сообщают, что у некоторых местных жителей пропала связь и электричество. Впоследствии на месте одного из прилетов начался крупный пожар.

Отметим, что вчера неподалеку от Чернобаевки тоже прозвучало много взрывов, было слышно как детонирует боекомплект и работает ПВО.

В последние дни ВСУ активно уничтожают склады врага на Херсонщине

Утром 8 июля украинские военные ударили по врагу в Новой Каховке, уничтожив ПВО, БК и ликвидировав несколько десятков живой силы.

В тот же день стало известно, что несколько дней назад ВСУ уничтожили два командных пункта российской армии на Херсонском направлении. Сейчас идет расследование последствий.

Кроме ВСУ, на временно оккупированных территориях Херсонщины продолжают активно работать партизаны. На днях им также удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов.

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Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призывает жителей оккупированных территорий эвакуироваться любыми способами. Оккупанты используют гражданское население как живой щит, поэтому граждане должны выехать, чтобы дать возможность ВСУ освободить территорию от захватчиков. Она подчеркнула, что враг просто так не уйдет и "будут большие бои".