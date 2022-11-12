В Херсоне вводят комендантский час: город закроют на въезд и выезд

С сегодняшнего дня в Херсоне вводят комендантский час. Кроме того, будет ограничена возможность выезда и въезда в Херсон, пока будут продолжаться разминирования.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Комендантский час в городе продлится 15 часов в сутки.

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В Херсоне будут проводить мероприятия по разминированию

Ярослав Янушевич сообщил, что комендантский час в Херсоне продлится с 17:00 до 8:00 каждый день, начиная с сегодняшнего дня. Соответствующий указ подписал начальник военной администрации Херсона.

Кроме того, выезд из города и въезд в город будут ограничены. Глава Херсонской ОВА отметил, что это связано с мероприятиями по разминированию территории.

Янушевич анонсировал комендантский час в Херсоне: смотрите видео

Освобождение Херсона: что происходит в городе

11 ноября украинская армия зашла в Херсон – единственный областной центр Украины, который с самого начала полномасштабного вторжения оккупировала Россия. В городе продолжается зачистка, ведь много оккупантов остались там и прячутся, переодевшись в гражданскую одежду.

Однако вечером того же дня херсонцы в центре города начали праздновать освобождение из-под российской оккупации.

В город вернулись представители областной и военной администраций, правоохранители и сотрудники СБУ. В Херсоне будут проводить стабилизационные мероприятия.

В городе восстанавливают связь и другие коммуникации. Восстановление электроснабжения затруднено в связи с разрушениями. Кроме того, враг оставил после себя много мин, поэтому саперы и пиротехники будут проводить мероприятия по разминированию.

Украинские воины не останавливаются

В рамках контрнаступления ВСУ освободили всю правобережную часть Херсонщины и почти всю Николаевщину. Однако работа на этом не останавливается. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал загадочный пост о Кинбурнской косе, а руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что наши защитники и защитницы выполняют боевые задачи относительно косы, которая является единственной частью Николаевской области, находящейся в оккупации.

Также наши воины не позволяют врагу закрепиться на левом берегу Херсонщины и наносят удары по новым позициям оккупантов.

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