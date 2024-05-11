На Херсонщине 11-летний мальчик подорвался на российской мине: он в операционной
В Херсонской области 11-летний мальчик подорвался на мине оккупантов. Произошло это в населенном пункте - Музыковка.
О деталях инцидента рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
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Что рассказали в ОВА
В заметке говорится, что у ребенка диагностировали обломочные ранения ног, грудной клетки и живота. Сейчас мальчика оперируют. Глава ОВА отметил, что врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Добавим, что вечером 11 мая Херсонская областная прокуратура также отметила, что в результате разрыва мины вблизи канала в Музыковке был травмирован еще один местный житель.
Так, 63-летнему мужчине оказывают медицинскую помощь. В сообщении говорится, что правоохранители начали расследование для документации военных преступлений, совершенных российскими военными.
На Херсонщине два человека, среди которых ребенок, подорвались на мине / Фото Херсонская областная прокуратура
Есть ли признаки нового наступления России на Юге: что сказали в Силах обороны
- По словам Плетенчука, наступление врага на Харьковщине никак не повлияло на ситуацию на южном фронте.
- Враг ежедневно предпринимает попытки штурмов на южных направлениях, однако пока их интенсивность не изменилась. В общем, за минувшие сутки в операционной зоне ОК "Юг" враг совершил 14 штурмов, в основном в Запорожской области – Роботино и Старомайорское.
- Плетенчук рассказал, что также враг осуществлял попытки штурмов в Херсонской области, в районе Крынок. Но ситуация остается стабильной. Вчера был первый день, когда не было зафиксировано боевых столкновений в районе острова Нестрига.