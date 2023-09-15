В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию детей: откуда должны выезжать люди
Источник:Александр Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 14 сентября сообщил важное решение, касающееся жителей прифронтовой территории Херсонской области. В частности, в этих населённых пунктах объявили обязательную эвакуацию детей с семьями.
Кроме того, по всей области также изменили продолжительность комендантского часа. Все эти решения были приняты на совете обороны Херсонской области.
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В каких населённых пунктах объявили эвакуацию детей
Прокудин отметил, что ночью 14 сентября оккупанты обстреляли Херсонскую область, в результате чего погиб шестилетний мальчик. Кроме того, его тринадцатилетний брат находится в реанимации.
Малыш должен учиться и расти в нормальных условиях, а не под канонаду русской артиллерии. Поэтому было принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов,
– сказал он.
Это решение будет в первую очередь касаться прифронтовых населенных пунктов области, которые часто обстреливают оккупанты. Всего детей планируют эвакуировать из 31-го населенного пункта Херсонской области.
Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в следующих населенных пунктах Херсонской области:
- Веселое;
- Берислав;
- Новоберислав;
- Змиевка;
- Красный Маяк;
- Тягинка;
- Ольговка;
- Львовое;
- Бургунка;
- Николаевка;
- Отрядокаменка;
- Миловое;
- Качкаровка;
- Золотая Балка;
- Новокаиры;
- Дудчаны;
- Никольское;
- Михайловка;
- Гавриловка;
- Осокоровка;
- Понятиевка;
- Токаревка;
- Белозерка;
- Берегово;
- Велетенское;
- Днепровское;
- Антоновка;
- Садовое;
- Камышаны;
- Зимовник;
- Приозерное.
Кроме этого, Прокудин также рассказал и об изменениях в комендантском часе в области. Теперь она продлится с 20 до 6 утра, то есть будет синхронизированной со световым днем.
Он также подчеркнул, что ОВА работает над невозможностью энергетического коллапса в регионе, а также готовится к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода.
В заключение глава Херсонской области сказал, что другие решения совета касались именно обороны области. Поэтому подробностей он не разглашает, чтобы это стало "сюрпризом" для врага.
Россияне постоянно обстреливают Херсонскую область
- Российские захватчики ночью 14 сентября ударили по Херсонской области. В результате этой атаки на месте погиб 6-летний мальчик, а его 13-летний брат сейчас находится в медицинском учреждении, имея многочисленные травмы.
- До этого Херсонскую область оккупанты обстреляли 11 сентября. Тогда в результате атаки ранение получила фельдшер, работавшая в области.
- Россияне также часто обстреливают и сам Херсон. В частности, 9 сентября они попали в жилой дом в городе, образовав там повреждения.