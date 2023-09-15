В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию детей: откуда должны выезжать люди

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 14 сентября сообщил важное решение, касающееся жителей прифронтовой территории Херсонской области. В частности, в этих населённых пунктах объявили обязательную эвакуацию детей с семьями.

Кроме того, по всей области также изменили продолжительность комендантского часа. Все эти решения были приняты на совете обороны Херсонской области.

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В каких населённых пунктах объявили эвакуацию детей

Прокудин отметил, что ночью 14 сентября оккупанты обстреляли Херсонскую область, в результате чего погиб шестилетний мальчик. Кроме того, его тринадцатилетний брат находится в реанимации.

Малыш должен учиться и расти в нормальных условиях, а не под канонаду русской артиллерии. Поэтому было принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов,

– сказал он.

Это решение будет в первую очередь касаться прифронтовых населенных пунктов области, которые часто обстреливают оккупанты. Всего детей планируют эвакуировать из 31-го населенного пункта Херсонской области.

Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в следующих населенных пунктах Херсонской области:

Веселое;

Берислав;

Новоберислав;

Змиевка;

Красный Маяк;

Тягинка;

Ольговка;

Львовое;

Бургунка;

Николаевка;

Отрядокаменка;

Миловое;

Качкаровка;

Золотая Балка;

Новокаиры;

Дудчаны;

Никольское;

Михайловка;

Гавриловка;

Осокоровка;

Понятиевка;

Токаревка;

Белозерка;

Берегово;

Велетенское;

Днепровское;

Антоновка;

Садовое;

Камышаны;

Зимовник;

Приозерное.

Кроме этого, Прокудин также рассказал и об изменениях в комендантском часе в области. Теперь она продлится с 20 до 6 утра, то есть будет синхронизированной со световым днем.

Он также подчеркнул, что ОВА работает над невозможностью энергетического коллапса в регионе, а также готовится к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода.

В заключение глава Херсонской области сказал, что другие решения совета касались именно обороны области. Поэтому подробностей он не разглашает, чтобы это стало "сюрпризом" для врага.

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