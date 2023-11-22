В Херсонской области оккупанты атаковали дроном карету скорой

В Херсонской области российские военные атаковали БПЛА автомобиль скорой помощи. Враг нанес удар вечером 21 ноября.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА. Также обнародовали фото последствий российской атаки, передает 24 Канал.

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Медики как раз возвращались с вызова

Российские захватчики нанесли террористический удар с беспилотника по машине скорой помощи. Оккупанты атаковали ее 21 ноября на выезде из Берислава. Врачи возвращались с вызова.

Чудом медики не пострадали,

– подчеркнули в ОВА.

Россияне атаковали скорую / Фото Херсонской ОВА

Последствия российской атаки / Фото Херсонской ОВА

Российские военные не впервые обстреливают скорую