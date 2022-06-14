В Херсонской области ВСУ приземлили вражеский вертолет: ремонту он не подлежит
Источник:Оперативное командование "Юг"
В Херсонской области долетался вражеский вертолет. Украинские военные сбили его с переносного зенитного ракетного комплекса, починить его врагам уже не удастся.
О новостях с линии огня рассказал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он отметил, что ситуация стабильно напряженная, но под контролем наших сил обороны.
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Вертолет приземлили возле Николаевки
Вражеский вертолет наши защитники приземлили неподалеку от Николаевки на Херсонщине, использовав ПЗРК. В ОК "Юг" говорят: возможности использовать подбитое судно уже не будет.
Также украинские подразделения с помощью ракетно-артиллерийского вооружения ликвидировали 16 кафиров. Российская армия уменьшилась на 1 танк, 6 единиц бронированной и автомобильной техники.
Враги продолжают топить по населенным пунктам
Враги продолжают на Юге из артиллерии и минометов обстреливать украинские позиции и мирное население в городах и селах. При этом захватчики активных боевых действий не ведут, а только усиливают оборону и минуют побережье реки Ингулец.
Оккупанты хотят вернуть утраченные позиции, поэтому обстреливают из Херсона соседние регионы. Так из "Смерчей" и "Ураганов" били по Криворожскому району и Николаеву.
В Черном море – 4 ракетных и 3 больших десантных корабля
Сейчас в Черном море находятся 4 ракетных и 3 больших десантных корабля. Они оснащены 32 крылатыми ракетами, так что угроза ракетных ударов – велика.
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Свежие потери врага на войне: коротко
- По состоянию на утро 14 июня, украинские военные ликвидировали 32 500 россиян. Только за последние сутки это количество увеличилось на 200 человек.
- Эти цифры только приблизительные, ведь продолжаются активные боевые действия.
- Также захватчики остались без 1434 танков, 3503 боевых бронированных машин.
- Уничтожили наши защитники 213 самолетов врага и 179 вертолетов, потопили 13 кораблей и катеров.
- Только накануне защитники Юга сбили 2 вражеских беспилотника "Орлан" и обычный коптер. Они сожгли 10 единиц вражеской техники и ликвидировали около 30 захватчиков.