Счастливые херсонцы встречали ВСУ с накрытыми столами и теплым борщом: эмоциональное видео

Жители Херсонской области встречали украинских освободителей не только с цветами. Украинцы пригласили военных ВСУ к себе домой и накормили теплым борщом.

Херсонцы накрыли для ВСУ стол

Жители Херсонской области 9 месяцев жили в оккупации. Несмотря на огромную нехватку продуктов все это время, когда пришли Вооруженные Силы Украины, херсонцы поделились последним. Видео угощения опубликовали в сети, пишет 24 канал.

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Местные жители накрыли стол и приготовили теплый борщ со сметанкой. К нему женщины вытянули квашеные огурцы, творог, сосиски и открыли компот. При этом они еще даже извинялись.

Ребята, извините, может слишком густой борщик,

– сказала одна из женщин.

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Таким поступком украинцы в очередной раз показали свое единство. Российская пропаганда ничего не стоит, ведь россиян на Херсонщине встречали протестами, а с ВСУ – делились последним.

Российские военные, которые убивают мирных украинцев за стиральные машинки, никогда такого не поймут.

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В Институте изучения войны заявили, что на правом берегу Днепра все еще скрываются российские военные. Сколько их осталось – неизвестно. Теперь оккупанты будут пытаться убежать вслед за своими "бросившими их" товарищами.

Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что на полную зачистку Херсона уйдет несколько недель.

Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Херсонской области об угрозе атак с воздуха. Ведь теперь российские ракеты из Крыма в первую очередь будут лететь в Херсонскую область. Так что местным жителям нужно быстро реагировать на сообщения о воздушной тревоге. Кстати, из-за того, что в регионе нет связи, сирены будут включать на радио.

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