Автомобиль Укрзализныци подорвался на мине

Российские оккупанты оставили после себя на Херсонщине множество взрывных устройств. Из-за этого пострадали 6 работников Укрзализныци.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин. Он отметил, что никто не погиб.

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"Сегодня произошел трагический инцидент, когда автомобиль со специалистами "Укрзализныци", находясь на сельской дороге, вместе со 6 специалистами подорвался на мине. К счастью, все живы", – отметил Енин.

Еще один инцидент

На деоккупированной части Харьковской области 8 ноября также на мине подорвались люди. По словам главы ОВА Олега Синегубова, в области тяжелая ситуация с минами, которые оставили российские захватчики.

Инцидент произошел на трассе возле Чкаловского в Чугуевском районе. Погибли двое работников дорожной службы, которые ремонтировали путь.

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