В Херсонскую область вернули семерых детей, которых оккупанты полгода назад вывезли в Евпаторию

Благодаря усилиям волонтеров благотворительного фонда "Save Ukraine" в Украину удалось вернуть семерых детей из Херсонской области. Они почти полгода не видели родных и вот наконец-то оказались дома.

Радостным событием поделились в Харьковской областной военной администрации. Как стало известно, россияне якобы отправили детей на "оздоровление".

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Отправили в Евпаторию на принудительное "оздоровление"

В Украину вернулись семь детей, которых оккупанты еще в октябре прошлого года принудительно вывезли на "оздоровление" в детский лагерь Евпатории. Они не виделись с родными почти пол года и наконец прибыли домой, на освобожденную от захватчиков территорию.

Семеро украинских детей удалось вернуть домой / Фото Херсонская ОВА

Вернуть депортированных детей вышло благодаря благотворительному фонду "Save Ukraine". Областные власти встретили и поздравили их.

Все, кого до сих пор удерживает Россия, – и дети, и взрослые обязательно вернутся домой, и крепко обнимут близких,

– отметили в Херсонской ОВА.

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Всего в этот день вернули 17 украинских детей

Во время оккупации Харьковской и Херсонской областей захватчики депортировали некоторых украинских детей в глубь России. А после того, как украинские военные освободили эти территории, агрессоры отказались возвращать несовершеннолетних.

Впоследствии, благотворительная организация "Save Ukraine" занялась этой важной проблемой. Волонтерам удалось вернуть домой к родным 17 детям.