Хорошо спряталась: в Хмельницкой области вызвали полицию, чтобы найти девочку, которая играла в прятки
Источник:Ювенальная полиция Хмельницкой области
В Хмельницкой области правоохранители присоединились к поиску якобы ушедшего из дома ребенка. Оказалось, что она просто играла с бабушкой.
Сатановскую ОТГ Хмельницкой области 22 августа всколыхнуло известие о том, что из дома ушла четырехлетняя девочка. Бабушка не смогла найти ее самостоятельно, поэтому обратилась в полицию.
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Девочка играла в прятки
Дедушка с бабушкой полтора часа потратили на самостоятельные поиски внуки, однако все было напрасно. Они обратились к работникам охраны местного санатория.
На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции. Они почти сразу же нашли девочку в летней беседке под столом.
Девочку удалось найти / Фото полиции
Оказалось, что девочка играла с бабушкой в прятки.
Работники сектора ювенальной превенции Хмельницкого районного управления полиции пришли в гости к озорнице и провели профилактическую работу.
Правоохранители посетили девочку в гости / Фото полиции
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