В Хмельницкой области повторно прогремели взрывы

28 июля утром Россия подняла в небо МиГ-31К. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Вскоре стало известно, что враг совершил пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал", передает 24 Канал.

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Чем враг атаковал Хмельницкую область?

Мониторинговые каналы сообщали о том, что противник применил три "Кинжала". Они через Киевскую и Житомирскую области двигались в направлении Хмельницкой области.

В 08:09 в Хмельницкой области прогремели взрывы. Телеграм-каналы отметили, что целью этого удара был Староконстантинов. Этот город находился под массированной атакой этой ночью. По нему противник бил ударными дронами и ракетами.

В 08:58 в Хмельницкой области, а именно в Староконстантинове снова было громко. Враг запустил в направлении города еще два "Кинжала".

Напомним, что ночью Россия нанесла по Украине комбинированный удар. Взрывы раздавались в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

В столице, в частности, обломки дронов повредили многоэтажку в Дарницком районе. Пострадали жильцы дома. Известно о 5 раненых, среди которых – 2-летний ребенок.

Во время ночной атаки Польша поднимала истребители, чтобы защитить свое воздушное пространство и безопасность граждан.