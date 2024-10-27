В Хмельницкой области взрывы: Россия снова атакует область "Шахедами"

Еще поздно 26 октября Россия запустила по Украине ударные дроны-камикдзе типа "Шахед". В Хмельницкой области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Под утро 27 числа здесь прогремели взрывы.

Предварительно, работает ПВО. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По данным Воздушных сил и мониторинговых сообществ, в Хмельницкой области сейчас по меньшей мере один вражеский БпЛА, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке Хмельницкой области "Шахедами"

Тревогу в области ночью 27 октября объявляли дважды. Последняя длится уже более двух часов – началась она примерно в 4 часа утра.

"Шахеды" сюда заходили несколько раз, но о взрывах никто не сообщал. Вероятно, по ним работала наша РЭБ.

Впоследствии мониторинговые сообщества отметили, что остался по меньшей мере один "Шахед" и сейчас находится в Хмельницкой области. По данным Воздушных сил, сначала он двигался на Ровенщину по северному курсу. Однако вскоре развернулся и снова полетел на Хмельнитчину в юго-западном направлении.

Через несколько минут после этого сообщения местные сообщества сообщили о взрывах и работе ПВО по вражескому дрону. Предварительно, "Шахед" локационно потерян или снизил высоту.

Отметим, что пока нет официальной информации о взрывах в Хмельницкой области и о последствиях удара.

В случае воздушной тревоги уходите в укрытие и оставайтесь там до отбоя. Это не только сохранит Вам жизнь, но и упростит работу нашим защитникам.

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Этой ночью, кроме Хмельницкой области, враг также атаковал "Шахедами" Киев и область, Житомирщину и Сумы. В Сумах после этого начались перебои со светом.

В последний раз по Хмельнитчине оккупанты били дронами накануне. Здесь также были проблемы с электроэнергией, поскольку повреждена сеть.