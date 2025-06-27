В Хмельницкой области взрывы

Ночью 27 июня в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу из-за запуска "Кинжалов". В городе Староконстантинов местные жители сообщили о звуках взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает 24 Канал. На фоне активности вражеских БпЛА и российских ракет и запуска "Кинжалов", силы противовоздушной обороны, вероятно, открыли огонь по целям.

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Взрывы в Хмельницкой области

Официальной информации о последствиях пока нет.

Жителей призывают оставаться в укрытиях и следить за сообщениями областной военной администрации и Воздушных сил.

В частности, местные жители сообщили о звуках взрывов в Староконстантинове.

Воздушную тревогу в области объявили в 01:00.

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К слову, незадолго до этого взрывы прогремели в Киевской области и городе Киев. В областной военной администрации сообщали о движении вражеских беспилотников и ракет, в результате чего по ним начали работу силы противовоздушной обороны.