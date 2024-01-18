В Хмельнитчине раздались взрывы: силы ПВО сбивали российские "Шахеды"
После полуночи 18 января стало известно о взрывах в Хмельницкой области. Впоследствии стало известно, что силы ПВО сбивали российские "Шахеды", запущенные врагом вечером.
Вечером 17 января российские военные запустили несколько групп дронов-камикадзе по Украине. Уже после полуночи стало известно, что часть "Шахедов" долетела до Хмельницкой области. Жителей региона предупреждали об угрозе, а затем поступили сообщения о взрывах.
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На Хмельнитчине сбивали "Шахеды"
Мэр Хмельницкого в 00:11 предупредил о воздушной тревоге в регионе. А уже в 01:21 известил об отбое, а также работе ПВО
Отбой воздушной тревоги. Спасибо силам ПВО ВСУ за работу! Держим строй!
– отметил Александр Симчишин.
Обратим внимание, что в 00:35 первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин предупреждал жителей региона. Он отметил, что в воздушном пространстве области – дроны-камикадзе "Шахед". Следовательно, призвал людей находиться в укрытиях.
Дронами и ракетами атаковали другие регионы
- Вечером 17 января российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Их враг запустил с разных направлений.
- Так, за вечер в Сумской области удалось сбить 4 "Шахеда". Об этом сообщили в Сумской ОВА. В то же время отметили, что в результате падения обломков дрона-камикадзе кровля технического помещения потерпела разрушения. Также загорелись два грузовика.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что еще 4 "Шахеда" уничтожили в Павлоградском районе. Он поблагодарил ВзК Восток за работу по дронам-камикадзе.
- Позже стало известно, что взрывы прогремели в Снегиревке Николаевской области. Об этом рассказал начальник ГВА Иван Кухта. Следовательно, он просил жителей оставаться в укрытиях, или как можно дальше держаться от окон или соблюдать правила двух стен.
- Также вечером россияне атаковали Чугуев Харьковской области ракетами типа С-300. Известно, что повреждено учебное заведение. Также в результате обстрела погибла гражданская женщина, которая была оператором котельной. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.