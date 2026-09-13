Россия запустила более 450 БПЛА в сторону Украины: как отработала ПВО

В ночь на 13 сентября российские военные запустили по территории Украины 453 ударных беспилотника разных типов. Противовоздушная оборона смогла уничтожить более 400 целей.

Также удалось уничтожить 4 "Бандероли". Об этом сообщили в Воздушных Сил ВСУ.

Как отработала ПВО?

Украинские военные сбили/подавили 409 враждебных целей, в том числе 405 БпЛА типов "Шахед", "Гербера" и "Пародия", а также 4 барражирующих боеприпаса S8000 "Бандероль". Вражеская атака началась вечером 12 сентября и продолжалась в течение всего утра следующего дня.

Оккупанты осуществляли пуски по нескольким направлениям:

Шаталово;

Орел;

Курск;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское в ТО Крыму;

акватория Азовского моря.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К сожалению, известно о попадании средств воздушного приступа на 13 локациях. Также падение взбитых дронов и их обломков повлекло повреждение еще на 7 участках.

В воскресенье, 13 сентября, Россия запустила беспилотников на украинские города. Вражеские воздушные цели добрались до Запада. В Стрые на Львовщине прогремели взрывы.

Кроме того, оккупанты атаковали дронами Ивано-Франковск. В городе звучала серия взрывов, известно о пострадавшем.