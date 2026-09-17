Россия запускала ракеты, баллистические ракеты, более 150 дронов и не только: сколько целей удалось сбить

Российские войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по украинским городам. Враг применил баллистические ракеты, крылатые ракеты и рекордное количество ударных беспилотников.

Как сообщают Воздушные Силы ВСУ, в ночь на 17 сентября оккупанты нанесли по Украине в общей сложности более 170 ракетных ударов. По состоянию на утро украинским защитникам удалось сбить и подавить средствами РЭБ 131 вражеский объект. Основной удар противника пришелся на Киевскую, Запорожскую и Одесскую области.

Почему враг атаковал именно этим способом

В целом россияне применили широкий арсенал вооружений. Из Курской области летели противокорабельные ракеты "Оникс", а из Брянской и Воронежской – баллистические "Искандеры" и северокорейские KN-23. Кроме того, из акватории Каспийского моря враг выпустил четыре крылатые ракеты "Калибр".

Наиболее массированной стала атака беспилотниками. Из воздушного пространства над Азовским морем оккупанты запустили 10 дронов типа "Бандероль" и "Дань-Т". Также с территории России и временно оккупированного Крыма вылетели 157 ударных БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов "Пародия", причем большая часть из них была реактивной.

Результаты работы ПВО и последствия

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. Им удалось уничтожить 7 беспилотников "Бандероль" и 124 дрона типа Shahed, "Гербера" и другие.

В то же время военные зафиксировали попадания ракет и дронов в 36 точках. Еще в пяти местах упали обломки сбитых целей. В Воздушных силах предупредили, что по состоянию на 08:00 атака еще продолжалась, и в небе оставалось несколько вражеских беспилотников.

Напомним, что Россия существенно увеличила интенсивность воздушных ударов. В частности, в ночь на 15 сентября враг атаковал Украину 200 дронами, большинство из которых удалось уничтожить. А перед этим, 14 сентября, силы ПВО обезвредили 85 вражеских беспилотников во время очередного массированного налета.