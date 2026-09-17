Основний удар противника припав на Київщину, Запоріжжя та Одещину. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Росіяни застосували широкий арсенал озброєння для ударів по мирних містах. З Курської області летіли протикорабельні ракети "Онікс", а з Брянської та Воронезької – балістичні "Іскандери" та північнокорейські KN-23.

Окрім того, з акваторії Каспійського моря ворог випустив чотири крилаті ракети "Калібр". З повітряного простору над Азовським морем окупанти запустили 10 "Бандеролей"/"Дань-Т".

Також з території Орла та Міллєрово в Росії та тимчасово окупованих Донецьку та Гвардійського у Криму летіли 157 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" й дронів-імітаторів "Пародія". Більша частина з них була реактивними.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Їм вдалося знищити 7 "Бандеролей" та 124 дрони типу "Шахед", "Гербера" та інших.

Водночас військові зафіксували влучання ракет та дронів на 36 локаціях. Ще у 5 місцях впали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах попередили, що станом на 08:00 атака ще тривала, і в небі залишалося кілька ворожих безпілотників.



ППО збила понад 130 цілей / Інфографіка Повітряних сил

Нагадаємо, що Росія продовжує обстрілювати цивільне населення дронами. У ніч проти 15 вересня ворог атакував Україну 200 БпЛА, більшість з яких вдалося знищити. Вночі наступного дня країна-агресорка випустила по українських містах 80 безпілотників.