"В интересах США": советник Байдена подтвердил контакты с Кремлем
8 ноября 2022 , 09:35Читати новину українською
Источник:ВВС
В США признались, что продолжают общаться со страной-агрессорой. Однако уверяют, что они знают "с кем имеют дело".
Об этом заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на своем выступлении в Нью-Йорке. Он подтвердил, что несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми.
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О чем общаются США и Россия
Джейк Салливан считает, что поддерживать связи с Россией "в интересах" США. Заметим, что Белый дом так и не опровергал слухи о том, что советник Салливан ведет переговоры с Россией по предотвращению ядерного удара по Украине.