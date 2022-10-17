В Иране или где-то нет такого оружия, что может сломать украинцев – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что нет такого оружия, которое могло бы сломать украинцев. Ибо наш народ знает, за что воюет.

Президент во время вечерней сводки 17 октября подчеркнул, что Украина никогда не простит врагу террористических атак.

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Нет в Иране или где-нибудь такого оружия, что может сломать народ, который осознает, за что воюет и чего никогда не простит врагу,

– отметил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Россия атаковала Киев дронами-камикадзе

Россия утром атаковала Киев и область дронами-камикадзе. Под ударами оказались объект инфраструктуры, а также жилой дом в Шевченковском районе. Историческое здание после атаки больше не подлежит восстановлению.

К сожалению, в результате обстрела Киева погибли 4 мирных жителя. Также госпитализированы трое пострадавших, двое из которых – спасатели. Всего из разрушенного дома спасли 19 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за атаки дронами 16 семей остались без жилья. В 16.30 президент Владимир Зеленский информировал, что поисково-спасательные работы в разрушенном доме еще продолжаются.

Вечером оккупанты снова атаковали Киев дронами, а также долетели до Черкасской области.

В Киеве под зданием посольства Ирана в Украине была проведена акция протеста. Активисты вышли на протест из-за того, что Иран продает России дроны-камикадзе, которыми россияне 17 октября в очередной раз атаковали Киев. Участники акции обвиняют Иран в поддержке терроризма и убийстве украинцев.