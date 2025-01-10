Россияне выдавали удары по пустыне за удары по сирийским повстанцам

Оккупанты получили удар оттуда, откуда не ждали. Иранский генерал обвинил россиян во лжи относительно помощи Асаду. Как оказалось, российские пилоты били по пустыне, а не по HTS.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider. К слову, Русская служба BBC назвала причину, почему вражеская авиация не смогла уничтожить Украину в первые дни войны.

Смотрите также Пощечина от новой власти в Дамаске: российское судно уже третьи сутки не может зайти в порт в Сирии

Как россияне врали о помощи Асаду

Бригадный генерал Бехруз Эсбати частично обвинил Москву в том, что она способствовала падению правительства Башара Асада. Это он заявил во время выступления в мечети в Тегеране.

Журналист из Женевы Абдулла Абди, который освещает события в Иране, опубликовал эту запись. Интересно, что это редкий случай, когда произошло отступление от официальной линии пропаганды Ирана.

"Мы потерпели поражение, и поражение очень серьезное. Мы потерпели очень сильный удар, и это было очень тяжело", – так генерал Эсбати охарактеризовал падение Асада.

Россияне якобы заявили, что их авиация наносит удары по штаб-квартире "Хаят Тахрир аш-Шам". А на самом деле они обстреляли пустыню, где никого не было. Это при том, что именно на крыльях авиации Россия принесла победу Асаду в 2015 году.

Более того, когда Израиль нанес удары по Сирии в 2024 году, россияне отключили радары и Иран не мог помочь союзникам.

Business Insider не имел возможности самостоятельно проверить заявления Эсбати. Но они являются исключительно откровенной оценкой иранскими чиновниками своей позиции в Сирии, где в отсутствие Асада все еще формируется новое политическое руководство. Иран официально придерживался гораздо более мягкого тона, когда правительство Асада упало, заявив тогда, что судьбу Сирии будет решать ее народ и что он "не пожалеет усилий, чтобы помочь установить безопасность и стабильность в Сирии",

– сообщили журналисты.

До заявлений Эсбати бывший высокопоставленный помощник Асада говорил, что Путин остановил военную помощь Сирии. Ее должны были привезти иранские самолеты, но Тегеран сообщил Асаду, что не получал никаких запросов от Москвы. В Кремле обращение Асада проигнорировали.