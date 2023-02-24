В своих выступлениях за три дня Путин упустил все возможности запугать мир: анализ ISW

В последние дни российский президент только и то делал, что произносил речи о "загнивающем Западе", "нацистском киевском режиме" и кашлял в микрофон. Однако можно сказать, что цивилизованный мир не боится сказок кремлевского диктатора.

Об этом, в частности, подчеркнули американские аналитики Института изучения войны. Они отметили, что Владимир Путин продолжает излагать шаблонную риторику в своих публичных обращениях.

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В четверг, 23 февраля, когда оккупанты праздновали День защитников Отечества, Путин в своем видеообращении повторил уже надоевшие кремлевские разговоры, утверждая, что российские военные борются с неонацизмом в Украине и защищают "наш народ на наших исторических землях".

Путин также расплывчато заметил, что российские военные усовершенствуют подготовку своих подразделений и продолжают поставлять современное оборудование для своих сил. Кроме того, российский президент заявил, что российская промышленность якобы быстро наращивает производство вооружений и готовится к массовому производству военной техники.

В ISW считают, что таким образом Путин настраивает русскую армию и россиян на затяжную войну в Украине. Более того, аналитики оценивают отказ Путина явиться с речью публично, как большую неуверенность диктатора в своих действиях и словах.

Риторика диктатора связана с угрозами

Единственное конкретное замечание Путина в его публичном обращении касалось работы атомной подлодки "Борей-А" и того, как это позволит стратегическим ядерным силам России работать на 100% мощности.

Эксперты утверждают, что замечания Путина относительно стратегических ядерных сил, вероятно, преследовали цель поддержать российские информационные операции, направленные на препятствование западной поддержке Украины. Путем наращивания озабоченности ядерной эскалацией, Путин хотел показать могущество российской армии.

Призывы Путина к ядерному оружию, поддержка боевиков так называемых Л/ДНР и православия указывают на то, что он продолжает полагаться на риторику, направленную сугубо на российскую военную прослойку общества.

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