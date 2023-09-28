Жив или мертв: в ISW проанализировали "доказательства" пропагандистов об адмирале Соколове

В результате ракетного удара Украины по штаб-квартире Черноморского флота России мог погибнуть адмирал Виктор Соколов. Российские пропагандисты публикуют сомнительные видео, мол, Соколов жив.

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали истерику российских пропагандистов, пытающихся воскресить командующего Черноморского флота Соколова.

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Кремль и минобороны не подтвердили, что Соколов жив

Эксперты подчеркивают, что российские СМИ продолжают публиковать неубедительные "доказательства" того, что командующий Черноморского флота адмирал Виктор Соколов жив.

В частности, одно из пропагандистских изданий опубликовало интервью с Соколовым 27 сентября. Однако эксперты ISW пока не готовы дать оценку достоверности видеозаписи или даты ее съемки.

Кремль и министерство обороны России сохраняют характерное молчание по этому поводу и прямо не подтвердили, что Соколов жив,

– говорится в отчете ISW.

Что известно о смерти Соколова