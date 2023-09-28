Жив или мертв: в ISW проанализировали "доказательства" пропагандистов об адмирале Соколове
Источник:ISW
В результате ракетного удара Украины по штаб-квартире Черноморского флота России мог погибнуть адмирал Виктор Соколов. Российские пропагандисты публикуют сомнительные видео, мол, Соколов жив.
Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали истерику российских пропагандистов, пытающихся воскресить командующего Черноморского флота Соколова.
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Кремль и минобороны не подтвердили, что Соколов жив
Эксперты подчеркивают, что российские СМИ продолжают публиковать неубедительные "доказательства" того, что командующий Черноморского флота адмирал Виктор Соколов жив.
В частности, одно из пропагандистских изданий опубликовало интервью с Соколовым 27 сентября. Однако эксперты ISW пока не готовы дать оценку достоверности видеозаписи или даты ее съемки.
Кремль и министерство обороны России сохраняют характерное молчание по этому поводу и прямо не подтвердили, что Соколов жив,
– говорится в отчете ISW.
Что известно о смерти Соколова
- После того, как Украина 22 сентября нанесла удар по штабу Черноморского флота России, украинские военные сообщили о ликвидации адмирала Соколова и еще многих российских офицеров.
- В ответ российские пропагандисты опубликовали видео с якобы живым командующим. Украинские военные заявили, что уточняют информацию о смерти Соколова.
- В Белом доме сообщили, что знают о видео пропагандистов с Соколовым и заявили, что еще рано делать выводы.
- Глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью Кристиан Аманпур из CNN не подтвердил и не опроверг факт гибели Соколова. Однако он сказал, что если Соколов умер, "это хорошая новость для всех".
- Движение сопротивления на оккупированных территориях "Атеш" сообщило интересные детали в отношении Соколова. В частности, ставленник России в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев довел распоряжение Москвы о необходимости распространять слухи, что Соколов вступил в сговор с Силами обороны Украины для уничтожения своего штаба.