Россия может прибегнуть к наступательным действиям весной, – ISW

Военные эксперты неоднократно отмечали, что оккупанты будут наступать снова. Речь идет о ближайших месяцах.

Украинская разведка утверждает, что российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета. Эти утверждения частично подтверждают прогнозы американских аналитиков о начале решительных действий оккупантов в ближайшие месяцы.

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Эта весна будет решающей

Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что весна 2023 года станет решающей в войне. Также он подтвердил, что разведка зафиксировала признаки перегруппировки российских войск для подготовки к "большому наступлению" на Донбассе.

Скибицкий также отметил, что российские войска вряд ли будут атаковать из Беларуси или юга Украины.

Оценки представителя ГУР подтверждают текущие прогнозы ISW о намерениях России в войне. Также американские аналитики подчеркивают постоянную поддержку западных партнеров, чтобы гарантировать, что Украина не потеряет инициативу на поле боя.

Возможность повторного наступления россиян: коротко