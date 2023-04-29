ВСУ продвинулись на западе Донецкой области, – ISW

Украинские военные предположительно продвигаются на западе Донецкой области. Речь идет о продвижении недалеко от города Угледар.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что по состоянию на 28 апреля украинские силы продвинулись вперед на западе Донецкой области.

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Продвижение украинских войск фиксируют в районе Павловки

"Геолокационные кадры, опубликованные 28 апреля, показывают, что украинские силы продвинулись юго-западнее Павловки (3 километра юго-западнее Угледара)", – говорится в сообщении.

Аналитики обратили внимание на заявление министерства обороны России, которое утверждает, что российские силы якобы нанесли удар по украинским позициям вблизи Павловки.

Однако, как указывают в ISW, российские силы не производили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области 28 апреля.

Где находится Павловка

Российские войска переходят в оборону

Глава ГУР МО Кирилл Буданов информировал, что Россия практически по всей линии фронта переходит в оборону. Исключением, по его словам, является Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.

На указанных участках фронта, как рассказал Буданов, российские войска все еще пытаются проводить наступательные операции, но терпят неудачи и потери.

Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович 27 апреля сообщил, что на Запорожском и других направлениях, где выполняют боевые задания воины-гвардейцы, враг перешел к обороне.

Также следует обратить внимание на то, что аналитики ISW 23 апреля информировали, что украинские силы заняли позиции на Восточном берегу Херсонской области.

Руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя отчет ISW, рассказала, что идет сложная работа. Она призвала набраться терпения и сохранять режим информационной тишины.

В Генштабе ВСУ 29 апреля сообщили, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки совершил 48 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону.

Там уточнили, что на Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.