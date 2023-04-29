Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що станом на 28 квітня українські сили просунулися вперед на заході Донецької області.

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Просування українських військ фіксують у районі Павлівки

"Геолокаційні кадри, опубліковані 28 квітня, показують, що українські сили просунулися на південний захід від Павлівки (3 кілометри на південний захід від Вугледара)", – мовиться у повідомленні.

Аналітики звернули увагу на заяву міністерства оборони Росії, яке стверджує, що російські сили буцімто завдали удару по українських позиціях поблизу Павлівки.

Однак, як вказують в ISW, російські сили не проводили жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області 28 квітня.

Де розташована Павлівка

Російські війська переходять в оборону

Глава ГУР МО Кирило Буданов інформував, що Росія практично по всій лінії фронту переходить в оборону. Винятком, за його словами, є Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський напрямки.

На зазначених ділянках фронту, як розповів Буданов, російські війська все ще намагаються проводити наступальні операції, але зазнають невдач і втрат.

Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Микола Уршалович 27 квітня повідомив, що на Запорізькому та інших напрямках, де виконують бойові завдання воїни-гвардійці, ворог перейшов до оборони.

Також слід звернути увагу, що аналітики ISW 23 квітня інформували, що українські сили зайняли позиції на Східному березі Херсонської області.

Керівниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк, коментуючи звіт ISW, розповіла, що триває складна робота. Вона закликала набратися терпіння і зберігати режим інформаційної тиші.

У Генштабі ЗСУ 29 квітня повідомили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші воїни тримають оборону.

Там уточнили, що на Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.