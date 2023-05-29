В Италии затонула туристическая лодка, есть погибшие: известна причина трагедии
Источник:BBC
На севере Италии перевернулась туристическая лодка. Это произошло из-за плохих погодных условий – над озером начался шторм, который затем перерос в небольшой ураган. В тот момент на судне находились около 25 человек.
По данным итальянских СМИ, на судне, пассажиры которого праздновали день рождения, находились граждане Великобритании, Италии и Израиля. Пятерых пострадавших после инцидента доставили в больницу.
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Что известно об аварии на итальянском судне
Трагедия произошла вечером 28 мая. Туристы арендовали 16-метровое судно и отправились на нем в путешествие по озеру Маджоре. Это озеро расположено на южной стороне Альп, и там часто отдыхают туристы из Швейцарии и Италии.
Аттилио Фонтана, президент региона Ломбардия, подтвердил, что "очень серьезный инцидент" произошел из-за плохой погоды. Ненастье началось еще за несколько дней до отправки лодки, и местные синоптики предупреждали о возможных штормах.
Где на карте расположено озеро Маджоре
Когда лодка перевернулась между городами Сесто-Календе и Арона, все пассажиры оказались в воде, а судно быстро затонуло. На помощь отдыхающим отправили вертолет и спасателей-водолазов, однако четырех человек спасти не удалось. Еще пятерых позже доставили в больницу.
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