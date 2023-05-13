Есть важные решения по защите нашего неба, – Зеленский о переговорах в Италии
Владимир Зеленский 13 мая находится с официальным визитом в Италии. Украинский президент на пресс-конференции рассказал о результатах переговоров в Риме.
Следует отметить, что украинский лидер встречался с президентом и премьер-министром Италии. Президент Украины заявил, что они обсудили безопасное и военное сотрудничество, пишет 24 Канал.
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Какие результаты переговоров в Италии
Есть очень важные решения по защите нашего неба,
– заявил Зеленский.
Президент Украины не уточнил, о чем говорится. Однако добавил, что переговоры касались также реализации "формулы мира", о которой с Джорджей Мелони говорили уже несколько раз.
Владимир Зеленский напомнил, что Украина еще в 2022 году предложила "формулу мира", которая может прекратить агрессию России и не допустить повторения агрессии в Европе. Однако Россия ответила на это ракетами и артиллерией, ведь ее не интересует мир".
"Но мир очень интересует нас, прежде всего украинцев, наших партнеров, я это вижу, чувствую. В частности, Италию", – заверил президент.
Украина стремится вернуть украинцев из России
Владимир Зеленский отметил, что одним из 10 пунктов "формулы мира" является возвращение в Украину всех украинцев, находящихся в плену в России, всех детей и взрослых, силой депортированных Кремлем.
Достоверно известно о 19 393 детях. Это уже конкретика – с именами, фамилиями (с данными – 24 Канал), когда они были вывезены. Это тоже очень важно,
– сказал украинский лидер.
Однако добавил, что реальное число может быть гораздо больше. Ведь на временно оккупированных Россией территориях находилось не менее 200 тысяч детей. Украина не знает о судьбах этих детей.
Что было третьим пунктом переговоров
Президент Украины пояснил, что третье, о чем говорили – это взаимодействие в Европе.
"Италия сделала важную вещь, усилив свою энергетическую независимость от России. Это лишает государство-террориста возможности оказывать давление на вас (Италию – 24 Канал)", – заявил Владимир Зеленский.
Украинский лидер объяснил, что следует идти дальше во всех аспектах независимости от России. Зеленский также поблагодарил Италию за поддержку санкций против России.
Мы обсудили европейскую интеграцию (Украины – 24 Канал). Решения, которых мы ожидаем в этом году – Украина обязательно реализует рекомендации Еврокомиссии, несмотря на войну,
– заверил президент.
Он добавил, что для Украины большая мотивация быть среди равных, стать членом Европейского союза. Зеленский поблагодарил премьер-министра Италии за поддержку и добавил: "Будет правильным, когда уже в этом году Европейский Совет одобрит решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС".
Президент Украины пояснил, что важно привести в соответствие сотрудничество с НАТО и политические решения, которые являются рамкой для отношений Альянса и Украины. Ведь Киев защищает общую свободу, как это сделал бы член Альянса.
Визит Зеленского в Италию
- Владимир Зеленский 13 мая прибыл в Италию с официальным визитом. В Риме украинский лидер провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, а также с премьером Джорджей Мелони.
- В Офисе Президента Украины отметили, что с Маттареллой говорили о войне, важности победы Украины, о похищении Россией украинских детей.
- Это первый визит украинского лидера в Италию за время полномасштабной войны России против Украины. У Зеленского также запланирована встреча с Папой Римским.