Трагическое событие произошло еще 2 ноября. О случившемся рассказали в полиции Ивано-Франковской области.

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Подробности трагедии

На днях прохожие заметили военнослужащего без сознания на улице Иоанна Павла II. Он лежал под открытым небом у подъезда дома.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили родственников и свидетелей, которые сообщили, что мужчина двигался к подъезду дома и внезапно упал.

Правоохранители начали расследование

По факту смерти военнослужащего полицейские зарегистрировали уголовное производство за умышленное убийство – часть 1 статьи 115 УКУ.

В отношении военнослужащего назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить окончательную причину смерти. Предварительно, по данным судебно-медицинского вскрытия, причиной внезапной смерти является острая коронарная недостаточность и внезапная смерть. Однако расследование продолжается.

Тем временем в Черновцах провели в последний путь заместителя командира 128 бригады Андрея Тарасенко. Он погиб в результате российского удара в Запорожской области. Муж был начальником артиллерии и заместителем командира бригады.

Что известно об ударе по 128 бригаде