Трагическое событие произошло еще 2 ноября. О случившемся рассказали в полиции Ивано-Франковской области.
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Подробности трагедии
На днях прохожие заметили военнослужащего без сознания на улице Иоанна Павла II. Он лежал под открытым небом у подъезда дома.
Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили родственников и свидетелей, которые сообщили, что мужчина двигался к подъезду дома и внезапно упал.
Правоохранители начали расследование
По факту смерти военнослужащего полицейские зарегистрировали уголовное производство за умышленное убийство – часть 1 статьи 115 УКУ.
В отношении военнослужащего назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить окончательную причину смерти. Предварительно, по данным судебно-медицинского вскрытия, причиной внезапной смерти является острая коронарная недостаточность и внезапная смерть. Однако расследование продолжается.
Тем временем в Черновцах провели в последний путь заместителя командира 128 бригады Андрея Тарасенко. Он погиб в результате российского удара в Запорожской области. Муж был начальником артиллерии и заместителем командира бригады.
Что известно об ударе по 128 бригаде
- 3 ноября российские военные ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Удар состоялся во время награждения в честь дня ракетных войск. Пока официально известно о 19 погибших бойцов.
- В ДБР зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей.
- Также инициировано служебное расследование действий военных чиновников, организовавших мероприятие вблизи линии фронта. Командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрия Лысюка отстранили от обязанностей на время следствия.