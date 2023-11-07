Трагічна подія сталася ще 2 листопада. Про те, що трапилось, розповіли в поліції Івано-Франківської області.

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Подробиці трагедії

Днями перехожі помітили непритомного військовослужбовця на вулиці Івана Павла ІІ. Він лежав просто неба поблизу під’їзду будинку.

Правоохоронці оглянули місце події, опитали родичів та свідків, які повідомили, що чоловік рухався до під’їзду будинку та раптово впав.

Правоохоронці розпочали розслідування

За фактом смерті військовослужбовця поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за умисне вбивство – частина 1 статті 115 ККУ.

Наразі щодо військовослужбовця призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті. Попередньо, за даними судово-медичного розтину, причиною раптової смерті є гостра коронарна недостатність й раптова коронарна смерть. Однак розслідування ще триває.

Тим часом у Чернівцях провели в останню путь заступника командира 128 бригади Андрія Тарасенка. Він загинув внаслідок російського удару у Запорізькій області. Чоловік був начальником артилерії та заступником командира бригади.

Що відомо про удар по 128 бригаді