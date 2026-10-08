В Ивано-Франковске слышны взрывы: работает ПВО

Вечером 8 октября Россия атакует Запад Украины. В Ивано-Франковске раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Руслан Марцинкив.

Какая была угроза?

Воздушная тревога желтого уровня была объявлена ​​в части Ивано-Франковской области в 22:41. Местные власти призвали отреагировать на угрозу, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного беспилотника на регион.

Реактивный БпЛА из Хмельницкой области в направлении Ивано-Франковской области,

– написали военные.

Около 23:02 в областном центре прогремели взрывы. Марцинков уточнил, что в регионе работали силы противовоздушной обороны.

В 23:14 был объявлен отбой воздушной тревоги. Однако, по словам мэра, опасность в течение ночи сохраняется.

Местные медиа отмечают, что это первый случай, когда вражеский реактивный дрон добрался до Прикарпатья.