Смерть на уроке: в Прикарпатье задержали учителя, на занятии которого застрелили школьника

В Ивано-Франковской области во время урока ученик застрелил другого школьника из пневматической винтовки. Учителя, ведущего занятия, задержали, решается вопрос объявления ему подозрения.

Ему может грозить ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Оружие, из которого произвели выстрел, изъяли как вещественное доказательство

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Случайный выстрел

Посреди дня 22 ноября в полицию поступил звонок о смерти 14-летнего школьника одного из лицеев Надворнянского района. На месте следователи установили, что согласно расписанию в то время проводились занятия по стрельбе, которые вопреки правилам безопасности проходили прямо в коридоре.

Во время этого занятия, ученик 9 класса, которому было 15 лет, при перезаряжении пневматической винтовки со случайно произвел выстрел в другого ученика.

Пуля калибра 4,5 миллиметра попала в область грудной клетки. От полученной травмы 14-летний парень скончался до приезда скорой помощи. На момент происшествия учитель присутствовал в коридоре, где происходили стрельбы,

– пересказывают полицейские.

Правоохранители изъяли все доказательства, а 60-летнего учителя задержали в процессуальном порядке. Во время обыска по месту жительства задержанного изъята пневматическая винтовка.

Следователи начали два уголовных производства – по статьям об убийстве по неосторожности и ненадлежащему исполнению обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших смерть несовершеннолетнего. Решается вопрос объявления подозрения учителю и избрания ему меры пресечения.

Учителя, проводившего занятия по стрельбе, задержали / полиция Ивано-Франковской области

Криминал и несовершеннолетние