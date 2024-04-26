В Ивано-Франковской области слышали взрывы

Вечером, 26 апреля, российские захватчики атаковали территорию Украины. К сожалению, под ударом оказалась Ивано-Франковская область.

В пятницу, 26 апреля, около 23:00 во всех областях нашего государства раздалась воздушная тревога. Российские захватчики запустили ракеты, в том числе "Кинжалы". Вскоре в Ивано-Франковске прогремели взрывы, сообщают корреспонденты 24 Канала.

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В Ивано-Франковске прогремели взрывы

Вечером, 26 апреля, ориентировочно в 22:57 тревога раздалась для Ивано-Франковской области. Уже в 23:35 корреспонденты 24 Канала сообщили о взрывах в области. Вероятно, это была работа противовоздушной обороны.

Уже в 23.40 в области, к сожалению, прогремели повторные взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.