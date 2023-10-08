В Израиле погибли два гражданина Украины

В Израиле происходит обострение с боевиками ХАМАС. Во время боевых действий погибли по меньшей мере два украинца.

В Израиле погибли по меньшей мере два гражданина Украины. О раненых или пропавших без вести не сообщали, передает 24 Канал.

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Тела возвращают

Дипломаты уже пытаются организовать процедуру возвращения тел погибших. Информацию подтвердили в МИДе.

Есть подтвержденная информация о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки долгое время проживали в стране,

– сообщил в комментарии 24 Канала спикер МИД Олег Николенко.

Консулы уже дают всю необходимую информацию и поддерживают связь с родственниками погибших.

Обострение между Израилем и ХАМАС