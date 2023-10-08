В Израиле погибли два гражданина Украины
8 октября 2023, 14:36Читати новину українською
В Израиле происходит обострение с боевиками ХАМАС. Во время боевых действий погибли по меньшей мере два украинца.
В Израиле погибли по меньшей мере два гражданина Украины. О раненых или пропавших без вести не сообщали, передает 24 Канал.
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Тела возвращают
Дипломаты уже пытаются организовать процедуру возвращения тел погибших. Информацию подтвердили в МИДе.
Есть подтвержденная информация о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки долгое время проживали в стране,
– сообщил в комментарии 24 Канала спикер МИД Олег Николенко.
Консулы уже дают всю необходимую информацию и поддерживают связь с родственниками погибших.
Обострение между Израилем и ХАМАС
- Утром 7 октября ХАМАС массово обстреляла территорию Израиля. Кроме того, туда также проникли боевики организации. Вооруженные Силы государства по-прежнему пытаются провести зачистку приграничных районов. Известно, что в южном городе Маген идут тяжелые бои. ЦАХАЛ использует против террористов танки.
- Ранее на обострение между ХАМАС и Израилем отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он считает, что за этим может стоять Россия. В частности, таким образом агрессор может отвлекать внимание от войны в Украине.
- Израиль успешно наносит ответные удары. В частности, ЦАХАЛ ударил по дому, где находился главарь палестинских террористов. СМИ уверяют, что из-под завалов извлекли тело боевика.