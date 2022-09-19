В Яровой на Донетчине развевается украинский флаг: где поселок расположен на карте

В селе Яровая, что в Лиманском районе Донбасса, 19 сентября развевался украинский флаг. Населенный пункт был освобожден от оккупантов.

Поселок расположен между Лиманом и Святогорском. Про его освобождение сообщили в соцсетях. В частности, об этом написал активист Сергей Стерненко.

Более 60 тысяч квадратов освобожденных территорий: ISW показало карту успехов ВСУ за 200 дней

Показали фото с украинским флагом в поселке.

Яровая вернулась,

– написали в сети.



Украинский флаг в Яровой / Фото с телеграммы

Где находится Яровая: карта

ВСУ двигаются к Лиману

В американском Институте войны рассказали, что бойцы ВСУ расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от Северского Донца. Таким образом они могут оцепить русские войска вокруг Лимана.

Продвижение защитников может сделать неприятельские позиции у Лимана непригодными. Это откроет подступы к Лисичанску и Северодонецку.

В самом Лимане силы россиян состоят преимущественно из резервистов БАРС и остатков подразделений, которые разбили в Харьковской области. Подкрепление туда не перекидывают.

Напомним, что 12 сентября ВСУ зашли в Святогорск на Донецкой области. Там тоже развевался сине-желтый флаг. Летом за город шли тяжелые бои.

Смотрите также – украинские военные минуснули базу вагнеровцев в Кадиевке: видео