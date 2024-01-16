Телемарафон попал в новый скандал: на инфографике показали оккупированный Крым как часть России

В прямом эфире марафона "Единые новости" на экранах появилась карта России с Крымом. Детальнее о скандале расскажет 24 Канал.

В начале января в Минкульте сказали, что марафон выполнил свою задачу, поэтому формат может быть изменен. Однако пока этого не произошло. Кстати, скандал с картой России – не первая ошибка телемарафона.

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В чем суть нового скандала с телемарафоном

Создают контент для телемарафона несколько телеканалов. Карта России с Крымом появилась на экране днем 16 января дважды – в сюжете Елены Гончаренко с канала "Мы – Украина" и за спиной ведущих перед сюжетом.

В эфире телемарафона показали оккупированный Крым как часть России: смотрите видео

Полный сюжет, где на карте России показали Крым, можно посмотреть по ссылке с 16:06 до 16:09.

О чем говорилось в сюжете

В обоих случаях на фоне карты был список российских областей, которые задел коммунальный коллапс. Журналистка рассказала о том, что многие российские областные центры переняли эстафету после подмосковного Подольска: например, в Орле учеников лицея залило кипятком, а в Новосибирске и Нижнем Новгороде кипяток потек по улицам, люди получили ожоги. Россияне без тепла в 19 регионах. В Свердловской области из-за аварии пришлось эвакуировать многих жителей.



Карта России с Крымом впервые появляется за спинами ведущих как штриховка / Скриншот 24 Канала

Дальше ее повторяют, но уже более подробно.



Зрители телемарафона снова видят карту России с Крымом / Скриншот 24 Канала

В сюжете видео с российских телеканалов маркировано как видео вражеских телеканалов, а в конце есть вывод о том, что коммунальный коллапс в государстве-агрессоре произошел из-за войны, потому что деньги на ремонт пошли на войну. В общем, все политкорректно, кроме карты.

Какие еще скандалы были в эфире телемарафона

В октябре ведущая Ольга Немцева некорректно высказалась о людях с аутизмом. Она сказала, что поведение Путина "очень похоже на аутизм", чем дискриминировала людей с аутизмом.

The New York Times отмечает, что аудитория зрителей марафона сузилась, а доверие к нему – уменьшилось. Украинцы несколько устали от его картинки, к тому же войну там рисуют преимущественно в розовых тонах, не готовя людей к длительным боевым действиям.

Согласно этой карте, России также принадлежат Курильские острова, которые захватил СССР во Второй мировой войне. Сегодня Украина официально признает эти острова оккупированной территорией Японии. На страницах в соцсетях канала "Мы - Украина" пока нет упоминаний об этом инциденте.обратился в редакцию и ждет комментария по ситуации с картой.