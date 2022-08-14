Оккупанты снова обстреляли Энергодар: есть пострадавшие и возможны новые провокации

Оккупанты 14 августа обстреляли Энергодар. Есть пострадавшие среди гражданских. Более того, вероятно, россияне готовят новые провокации.

Обстрелы россияне совершали из пригорода – района яхт-клуба. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Первые сообщения о взрывах появились в 15:06.

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По словам Орлова, в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения. Предупреждают о новых возможных провокациях россиян. россияне, как всегда, разгоняют фейки, якобы по жилым кварталам били с помощью дронов-камикадзе.

По сообщениям "Риа-Мелитополь", в больницу доставили мужчину, который гулял с собакой, когда начался обстрел. К сожалению, пес погиб.

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Какими могут быть последствия

В "Энергоатоме" подчеркнули, если оккупанты взорвут ЗАЭС, пострадает не только Украина, но и соседние государства: Европа и сама россия. Площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тысячи километров квадратных. Последствия аварии будут в 10 раз хуже, чем от Чернобыльской катастрофы.

Украинская власть готовится к различным вариантам развития событий, в том числе и худшим. Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что в случае катастрофы придется эвакуировать 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

Добавим, реакторы станции рассчитаны на различные ситуации и способны выдержать удары. Однако больше рисков связаны с хранилищем отработанного ядерного топлива ЗАЭС.

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