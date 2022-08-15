В Энергодаре оккупанты захватили лабораторию возле ЗАЭС: 33 работника не стали коллаборантами

российские убийцы захватывают предприятия в Энергодаре на Запорожье. Они терроризируют работников.

Об этом 15 августа рассказал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. Он отметил, что оккупанты захватили Энергодарское отделение Васильевского отдела государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней" (лабораторный центр).

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"Работники отказались от сотрудничества с оккупантами и с завтрашнего дня на работу уже не будут выходить", – отметил мэр.

Лабораторный центр находится возле Запорожской АЭС. В его штате 33 работника.

Взрывы в Энергодаре

Мэр Орлов в 16:16 сообщил, что в Энергодаре раздавались взрывы. В частности, их было слышно вблизи стелы и молитвенного дома. Городской глава в очередной раз призвал людей быть осторожными.

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Убийства работников ЗАЭС

российские оккупанты 14 августа убили работника ЗАЭС. Речь идет о мастере цеха Марке Максиме. Он попал под обстрел. Захватчики 6 раз ударили по городу.

Журналистам удалось пообщаться с работником, который находится на Запорожской АЭС. Он рассказал, что россияне пытают и убивают его коллег. Мужчина отметил – враги оставили оружие в бассейнах охлаждения воды. Впоследствии они заставляли аквалангиста нырять за ним. Тот отказался и оккупанты били его до смерти.

Обратите внимание – обстрел Энергодара 15 августа: смотрите видео